POL-NB: Diebstahl von Kupferfallrohren in Friedland

Friedland (ots) - In der Zeit vom 14.02.2020 bis 17.02.2020 kam es im

Bauersheimer Weg in Friedland zum Diebstahl von Kupferfallrohren von einem

Firmengebäude.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge überstiegen unbekannte Täter die Umfriedung des

Firmengeländes und entwendeten auf der Rückseite des dortigen Firmengebäudes

mehrere Meter Kupferfallrohre. Der Gesamtschaden beträgt ca. 900,-EUR.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedland haben die

Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise können direkt

an die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 - 300 224 gerichtet

oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4523463

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell