POL-HWI: Brand dreier Garagen in Gallentin

Wismar (ots) - Heute Morgen gegen 03:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der

Polizei über einen Brand in Gallentin informiert.



Beim Eintreffen der Polizei brannten drei nebeneinander stehende Garagen in

voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen waren zu

diesem Zeitpunkt bereits inmitten der Löscharbeiten, die ein Übergreifen auf das

anliegende Wohnhaus verhindern konnten. Aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke wurde

eine zeitweise Einstellung des Zugverkehrs veranlasst.



Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf über 20.000 Euro geschätzt.

Personen kamen nicht zu Schaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4523424

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell