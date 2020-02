POL-LWL: Besatzung des Polizeihubschraubers findet vermisste Jugendliche

Ludwigslust (ots) - Eine Besatzung des Polizeihubschraubers hat am frühen

Dienstagmorgen eine seit mehreren Stunden vermisste 15-jährige Jugendliche in

einem Waldstück bei Dömitz entdeckt. Das Mädchen kam anschließend in ein

Krankenhaus. Es zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu und war zudem

leicht unterkühlt. Die Jugendliche war am späten Montagabend von zu Hause

weggelaufen und hatte sich später in einem Wald verirrt. Nach ihrem Verschwinden

leitete die Polizei die Fahndung nach der vermissten 15-Jährigen ein.



