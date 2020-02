POL-LWL: Autofahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Straßenverkehr

Boizenburg (ots) - Nach einer kilometerlangen Flucht hat die Polizei am späten

Montagabend in Boizenburg einen 29-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der Autofahrer war den Polizisten zunächst in der Ortschaft Gresse wegen seiner

rasanten Fahrweise und wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Die

Polizisten folgten dem Kleinwagen und gaben Anhaltesignale. Die Ortschaft

Metlitz durchfuhr das flüchtige Auto anschließend mit einer geschätzten

Geschwindigkeit von 130 km/h. Weiterhin ignorierte der Fahrer das eingeschaltete

Blaulicht und die Anhaltesignale der Polizei. Im weiteren Verlauf missachtete

der Autofahrer an zwei Kreuzungen jeweils die Vorfahrt. An einer der Kreuzungen

musste ein auf der Hauptstraße befindlicher Autofahrer stark abbremsen, um einen

Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern. Kurze Zeit später hielt der

29-Jährige schließlich mit seinem Fahrzeug in Boizenburg an. Bei der

anschließenden Überprüfung gab es aus Sicht der Polizei nichts zu beanstanden.

Warum der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und warum er die

Anhaltesignale der Polizei ignorierte, ist derzeit noch unklar. Der Fahrer

wollte sich hierzu nicht äußern. Gegen den aus Polen stammenden 29-Jährigen ist

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



