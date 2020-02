POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden am 17. Februar 2020 auf der B104 Abzweig Neu Käbelich (LK MSE)

Friedland (ots) -



Am Montag, dem 17. Februar 2020, kam es gegen 17:35 Uhr auf der

Bundesstraße 104 Nähe Abzweig Neu Käbelich zu einem Verkehrsunfall

mit Personen- und Sachschaden. Der 33-jährige Fahrzeugführer eines

PKW-Gespanns (PKW mit Anhänger) überholte auf der B104 mit

Fahrtrichtung Neubrandenburg einen anderen PKW. Beim Wiedereinscheren

bemerkte er im Gegenverkehr einen ihm entgegenkommenden

Fahrradfahrer. Vermutlich durch das späte Wahrnehmen des

Fahrradfahrers und dem damit verbundenen Schreck lenkte er das

Gespann zu stark ein, so dass sich das Gespann aufschaukelte,

überschlug und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung in den

Straßengraben schleuderte. Von den 25 im Anhänger transportierten

Kälbern verendeten aufgrund des Unfalls sechs am Unfallort. Der

Fahrzeugführer wurde in seinem verunfallten PKW eingeklemmt und

musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen

werden. Er verletzte sich bei dem Unfall und musste mittels

Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Der

Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und

setzte seinen Weg in Richtung Petersdorf fort. Zustand und

Abtransport der lebenden Kälber wurden durch einen Mitarbeiter des

Veterinäramtes des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte überwacht.

PKW und Anhänger mussten geborgen werden. Die Bundesstraße 104 musste

für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 41.000,00EUR. Zur Bergung waren am Unfallort

drei freiwillige Feuerwehren mit 43 Kameraden eingesetzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen. In diesem

Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gesucht werden Unfallzeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem

beteiligten Fahrradfahrer machen können. Hinweise hierzu nimmt das

Polizeirevier Friedland unter Telefon 039601 300224 sowie jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4522956

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell