Innenminister Lorenz Caffier übergibt neue Fahrzeuge an den Katastrophenschutz und die Landespolizei

Innenminister Lorenz Caffier übergibt am kommenden Donnerstag neue Fahrzeuge an die Katastrophenschutzzüge der Landkreise und an das Landeswasserschutzpolizeiamt (LWSPA) Mecklenburg-Vorpommern.

Die Katastrophenschutzzüge erhalten die ersten sechs Gerätewagen „Wassergefahren“ aus einer landesweiten Ersatzbeschaffung von insgesamt 14 Fahrzeugen für ihre Wassergefahrenzüge.

Das LWSPA erhält drei Funkstreifenwagen vom Typ Nissan Navara als Geländefahrzeug.

Die Übergabe findet statt

am Donnerstag, 20.02.2020 um 11:00 Uhr

im Polizeizentrum Schwerin,

Graf-Yorck-Str. 6,

19061 Schwerin.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen an der Übergabe teilzunehmen. Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich, aber ein gültiger Presseausweis ist mitzuführen.

Eine Anmeldung wird organisatorischen Gründen an Herrn Torben Schrum (Tel. 0385/588 2055 oder torben.schrum@im.mv.regierung.de) oder Frau Marie Boywitt (Tel. 0385/588 2053 oder marie.boywitt@im.mv.regierung.de) erbeten.