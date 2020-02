POL-HRO: 13-Jährige vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche

nach der 13-jährigen Tabea GIERATH aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- ca. 1,58 m groß und normale Gestalt

- scheinbares Alter 15 Jahre

- derzeit rot gefärbtes Haar, Bob mit Undercut



Bekleidung:



- weinrote Jacke

- schwarze Leggins

- schwarze Stiefeletten mit Absatz



Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ die Vermisste am 14.02.2020, gegen 20.00

Uhr, ihre Wohngemeinschaft in Stuthof. Sie hält sich vermutlich im Stadtgebiet

von Rostock auf. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der

Vermissten. Sie ist psychisch instabil.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Tabea GIERATH seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem

derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54, unter

der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4522482

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell