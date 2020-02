POL-NB: Diebstahl zweier Rüttelplatten und einer Steinsäge in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 13.02.2020 bis 17.02.2020 kam es in der

Straße Am Neuen Friedhof in Neubrandenburg zum Diebstahl zweier Rüttelplatten

und einer Steinsäge.



Am Tatort finden derzeit Baumaßnahmen in einer leerstehenden Villa statt. Nach

jetzigem Kenntnisstand öffneten die Täter gewaltsam die Umfriedung zu dem

Privatgelände und begaben sich widerrechtlich auf die Baustelle. Hierbei

entwendeten sie zwei Rüttelplatten, die durch die Last einer abgelegten

Baggerschaufel gesichert waren. Die beiden Rüttelplatten stammen vom Hersteller

Bombag. Die Platten haben ein Gewicht von 400kg und 225 kg. Des Weiteren

entwendeten die Täter eine Steinsäge der Marke Husquana. Der Gesamtschaden

beträgt ca. 14.800EUR.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz.



Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395

- 5582 5224 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4522527

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell