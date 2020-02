POL-SN: Schlägerei auf dem Ziegenmarkt

Schwerin (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 05.10 Uhr auf dem Ziegenmarkt

zwischen sechs Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung.



Zuvor war es in einer anliegenden Gaststätte zwischen drei Personen zu einem

verbalen Streit gekommen, der schließlich vor dem Lokal handfest ausgetragen

wurde. Eine Person wurde dabei zu Boden geschlagen.



Als Freunde des Geschädigten zu Hilfe kamen, wurden diese ebenfalls angegriffen

und am Boden liegend mit Füßen getreten. Noch vor Eintreffen der Polizei

verschwanden die beiden Tatverdächtigen.



Beschrieben wurden die Männer wie folgt:



beide sprachen Hochdeutsch, dunkle Haare, dunkle Jacken, helle Hosen, ca.

175-180cm.



Die vier deutschen Geschädigten (24, bzw. 25 Jahre alt), erlitten leichte

Verletzungen im Gesichtsbereich.



An die Polizei erging der Hinweis, dass die Auseinandersetzung durch eine

Anwohnerin gefilmt wurde. Die Polizei bittet die Zeugin und andere Hinweisgeber

um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter 0385/5180-2224



