POL-SN: Polizei erwischt Holzdieb

Schwerin (ots) - Ein seltsames Bild bot sich Polizeibeamten in der vergangenen

Nacht auf ihrer Streifenfahrt im Bereich Lankow.



Ein Anhänger voll mit Holz, hinter einem Fahrrad ohne Licht, auf dem Rad ein

polizeibekannter Mann.



Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, das Holz war

Diebesgut und für den eigenen Garten bestimmt.



Entwendet hatte der 30-jährige Deutsche das Brenngut aus einem Park im Stadtteil

Lankow. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten in seinem

Rucksack Drogen.



Das Holz wurde durch den Tatverdächtigen auf ´Bitten´ der Beamten wieder in den

Park zurückgebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei

weitere Utensilien für den Konsum von Drogen.



Gegen den Schweriner wird jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls ermittelt.



