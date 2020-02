POL-LWL: Polizei half ausgesperrter Frau

Ludwigslust (ots) - Polizisten konnten am Sonntagabend in Ludwigslust einer Frau

helfen, die sich versehentlich aus einem Geschäftsgebäude ausgesperrt hatte. Die

Angestellte hatte nur schnell einen Müllbeutel vor die Tür des Hauses bringen

wollen, als der starke Wind die offene Haustür zudrückte und ins Türschloss

fallen ließ. Ohne Schlüssel und ohne Handy bat sie eine zufällig vorbeikommende

Streifenwagenbesatzung der Polizei um Hilfe. Die Polizisten beschafften eine

Leiter, mit der ihnen der Zutritt in das Gebäude durch ein offenes Fenster

gelang. Nachdem die Polizisten dann die Haustür von innen geöffnet hatten,

konnte der spontane Hilfseinsatz zur Freude der Frau beendet werden.



