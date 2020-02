POL-LWL: Jäger stellt Pflanzendiebe im Wald

Boizenburg (ots) - Ein Jäger hat am Sonntag in einem Waldstück bei Schwanheide

vier Pflanzendiebe auf frischer Tat gestellt. Die Beschuldigten im Alter

zwischen 41 und 55 Jahren hatten im großen Stil wildwachsende Blaubeerpflanzen

aus dem Waldboden ausgegraben. Den Ermittlungen zufolge sollten die gestohlenen

Pflanzen später in einem Blumengeschäft in Hamburg verkauft werden. Eintreffende

Polizeibeamte zählten 240 Pflanzenbündel, die die Verdächtigen für den

Abtransport bereits vorbereitet hatten. Während sich jetzt Forstmitarbeiter um

die sichergestellten Pflanzen kümmern müssen, ist gegen die aus der Türkei und

Rumänien stammenden Tatverdächtigen Anzeige wegen Diebstahls und Verstoßes gegen

das Landeswaldgesetz erstattet worden.



