POL-HST: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 291 auf der Insel Rügen

Stralsund (ots) - Am heutigen Montag, den 17.02.2020, ereignete sich gegen 06:45

Uhr auf der Landestraße 291 (ehemalige B 96) an der Teschenhagener Kreuzung ein

Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.



Ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr mit einem PKW

Dacia die oben genannte Straße aus Samtens kommend in Fahrtrichtung Bergen. Aus

Richtung Bergen kommend wollte ein 39-jähriger Sassnitzer mit seinem PKW VW nach

links in Richtung Sehlen abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW

Dacia. Dabei erlitt der 44-Jährige schwere und der 39-Jährige leichte

Verletzungen. Beide wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Bergen

gebracht.



Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der

Sachschaden auf circa 25.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die

Fahrbahn für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Durch Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Sehlen wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen.



Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich um deutsche Staatsbürger.



