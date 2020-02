POL-NB: Diebstahl Kleinbus VW T4 in 17489 Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 15.02.2020 gegen 23:25 Uhr zeigte der 39-jährige deutsche

Geschädigte an, dass unbekannte Täter seinen Kleinbus VW T4 entwendet

haben. Hierauf wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres

Greifswald am Tatort in der Straße ´Am Schießwall´ in 17489

Greifswald zum Einsatz gebracht. Beim Eintreffen am Tatort bestätigte

sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im

Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 23:25 Uhr vom Tatort. Bei dem

Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinbus VW T4, der Farbe schwarz

und mit dem amtlichen Kennzeichen VG-S 205. Der Wert des entwendeten

Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der

Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder

über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4521732

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell