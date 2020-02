POL-HRO: Einbruch in Herrenhaus in Groß Görnow - Dieb auf frischer Tat gestellt

Sternberg (ots) - Am Abend des 16.02.2020 ging bei der Polizei Sternberg ein

Hinweis auf eine verdächtige Person im Herrenhaus Groß Görnow (LK

Ludwigslust-Parchim) ein. In dem seit längerer Zeit unbewohnten Gebäude wurde

durch eine Hinweisgeberin eine Person erkannt, welche im Inneren des Gebäudes

mit einer Taschenlampe umherleuchtete. Vor Ort konnte ein unverschlossener PKW

mit bereitgelegtem Diebesgut festgestellt werden. Durch die Beamten wurde das

verlassene Herrenhaus umgehend durchsucht. Hierbei wurde ein 32-jähriger

polizeibekannter Deutscher auf frischer Tat gestellt. Der Tatverdächtige hatte

noch versucht sich hinter einem Kachelofen vor der Polizei zu verstecken. Bei

der anschließenden Sachverhaltsklärung räumte der Tatverdächtige seine Tat ein.

Das Diebesgut wurde durch die Polizei sichergestellt und wird dem Eigentümer

zugeführt.



