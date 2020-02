POL-NB: 53-jähriger Mann in Bergen nach Streit mit dem Messer verletzt-Ergänzungsmeldung

Bergen auf Rügen (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 33-jährige

Tatverdächtige aus Bergen heute um 14.00 Uhr einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Es erfolgte die

Einlieferung des Gefangenen in eine Justizvollzugsanstalt. Nach Auskunft der

behandelnden Ärzte schwebt der 53-jährige Verletzte in Lebensgefahr. Zum

Tatmotiv gibt es bisher keine neuen Erkenntnisse.



