POL-NB: 53-jähriger nach Streit mit einem Messer schwer verletzt

Am 15.02.2020 gegen 16:40 Uhr kam es in der Ruschwitzstraße in 18528

Bergen, in der Nähe des Aldi-Marktes, zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei befand sich der

53-jährige deutsche Geschädigte in einem Park in der Nähe des

Aldi-Marktes, als der 33-jährige deutsche Tatverdächtige aus dem

Markt kam und sofort zum Geschädigten ging. Mit diesem fing der

Tatverdächtige sofort einen verbalen Streit an. Unvermittelt zog er

ein Messer aus der Innentasche seiner Jacke und stach damit mehrfach

in den Oberkörper des Geschädigten. Hierauf ließ er von dem

Geschädigten ab und entfernte sich vom Tatort. Der Geschädigte

schleppte sich noch zum Aldi-Markt und brach dort zusammen. Durch vor

Ort befindliche Zeugen wurde die Polizei von dem Sachverhalt in

Kenntnis gesetzt. Den Zeugen war auch der Tatverdächtige namentlich

bekannt. Somit konnten die eingesetzten Polizeibeamten die

Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufsuchen. Diese trafen ihn dort

auch an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Geschädigte wurde mit

einem Rettungswagen ins SANA-Krankenhaus von Bergen gebracht und

anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach

Greifswald geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



