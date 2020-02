POL-NB: 3 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Heringsdorf (ots) -



Am 15.02.2020 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Insel Usedom zwischen

den Ortschaften Benz und Sallenthin zu einem Verkehrsunfall mit

verletzten Personen und hohem Sachschaden. Eine 62-jährige

einheimische Frau befuhr die K35 mit ihrem PKW Audi A4 aus Richtung

Benz in Richtung Sallenthin. Ihr entgegen kam ein 19-jähriger

Mann(ebenfalls auf der Insel Usedom wohnhaft) mit einem VW Golf.

Dieser wollte ein vorrausfahrendes Fahrzeug überholen und übersah

aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden Audi. Beide

Fahrzeuge kollidierten mit den jeweils linken Fahrzeugseiten

miteinander. Die beiden Insassen im Audi und der Fahrzeugführer des

VW Golf wurden leicht verletzt und am Unfallort ambulant behandelt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Im

Rahmen der Unfallaufnahme kam es nur zu leichten Einschränkungen des

fließenden Verkehrs. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um

deutsche Staatsbürger.



