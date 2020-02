POL-NB: Raubüberfall auf Postfiliale im Supermarkt Penkun (LK VG)

Pasewalk (LK VG) (ots) - Ein maskierte Mann überfiel am Samstag, dem 15.02.2020,

07.30 Uhr den Inhaber der Postbankfiliale im Lebensmittelmarkt in 17328 Penkun,

Am Markt. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter erbeutete mehrere tausend Euro

Bargeld sowie Briefmarken. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Obwohl

sofort mehrere Streifenbesatzungen des Polizeihauptreviers Pasewalk und der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk zum Einsatz kamen, gelang dem Räuber die

Flucht. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet

gewesen sein. Maskiert hatte er sich mit einem grünen Tuch, das er sich vor sein

Gesicht gebunden hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der nächsten

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V zu melden.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4521139

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell