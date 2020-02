POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots) - Die seit dem 13.02.2020 vermisste Angeline Pronskaia konnte

angetroffen werden und befindet sich wieder in ärztlicher Behandlung in der

Helios-Klinik. Die Fahndung nach ihr wird aufgehoben. Wir bedanken uns bei den

Medien für die Mitarbeit.



