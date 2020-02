POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und 13jährigem Kind in Rostock Groß-Klein

Rostock (ots) - Am 14.02.2020 gegen 15:30 Uhr kam es in Rostock - Groß Klein im

Kleinen Warnowdamm Höhe Bushaltestelle ´Dänenberg´ zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Dabei ist

das beteiligte Kind hinter dem in der Bushaltestelle wartenden Bus plötzlich auf

die Straße gerannt und versuchte aus Übermut über die Motorhaube des von rechts

kommenden PKW zu springen. Dabei kam es zur Kollision des Kindes mit dem PKW im

Frontbereich. Nach Aussagen der vor Ort befindlichen Zeugen und Auswertung der

Spurenlage kam das Kind ca. 15 bis 16 Meter hinter der Anstoßstelle auf der

Fahrbahn zum Liegen. Dabei wurde der Junge sehr schwer verletzt. Er kam sofort

auf die ITS der chirurgischen Unfallklinik Rostock zur Behandlung seiner derzeit

nicht akuten lebensbedrohlichen Verletzungen. Weiterhin kam ein Mitarbeiter der

DEKRA zur Auswertung der Spurenlage und Bestimmung der Unfallursache zum

Einsatz.



