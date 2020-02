POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 27, LK MSE

PR Malchin (ots) -



Am 14.02.2020 gegen 15:10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP

Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 27

zwischen der Ortslage Tützpatz und Pripsleben gemeldet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhren die zwei beteiligten

Fahrzeuge aus Richtung Tützpatz kommend in Richtung Altentreptow. Der

29- jährige Fahrer eines Chevrolet überholte den vor ihm fahrenden

PKW Skoda. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Chevrolet nach

rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Skoda und fuhr dann gegen

einen Straßenbaum. Durch den starken Aufprall gegen den Baum

schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn und erfasste erneut den

PKW Skoda. Danach stieß der Chevrolet nochmals gegen einen

Straßenbaum und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Im PKW Skoda befanden sich der 34-jährige Fahrer, die 34-jährige

Beifahrerin und der 6-jährige Junge. Die Insassen des PKW wurden

leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Krankenhaus Demmin. Der 29-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und

wurde ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Sachschaden beträgt

ca. 20.000 Euro. Die beteiligten Personen am Unfall sind Deutsche.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



