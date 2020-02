POL-NB: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten in 18320 Ahrenshagen (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der L 22 in

Ahrenshagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten

polizeilichen Ermittlungen hatte die Fahrerin eines PKW VW die

Absicht aus der Bahnhofstraße kommend nach rechts auf die L 22 in

Richtung Damgarten abzubiegen. Dabei missachtete die Frau die

Vorfahrt des aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommenden Lkw Daimler.

In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dadurch geriet der beladene Lkw einer Gerüstbaufirma außer Kontrolle,

stürzte um und kam auf dem Gehweg zum Liegen.Die 27-jährige

Fahrzeugführerin des Pkw und ihre beiden 4 und 6 Jahre alten Kinder

wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Stralsund verbracht.

Der 34-jährige Beifahrer im Lkw erlitt ebenfalls schwere Verletzungen

und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach

Greifswald.Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit, der Gesamtschaden beträgt ca. 46.000 EUR.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw musste die L 22 in

Ahrenshagen mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die weiteren

Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei übernommen.







