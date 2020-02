POL-NB: Ermittlungserfolg der Kripo Demmin - Dieseldiebstähle konnten aufgeklärt werden

Demmin (ots) - Den Polizeibeamten in Demmin ist es gelungen, eine Serie von

Dieseldiebstählen aufzuklären.



In der Nacht vom 25.02.2019 zum 26.02.2019 ist es auf drei Baustellen in der

Nähe der Ortschaften Untermühle / Levin, Barlin / Zarnekow und Wotenick zu

Diebstahlshandlungen gekommen, bei welchen verschiedene Baugeräte angegriffen

wurden und insgesamt ca. 800 Liter Diesel aus Baufahrzeugen entwendet wurden.

Der entstandene Schaden wurde auf insgesamt ca. 1.500 Euro geschätzt. Die

Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben im Rahmen der Anzeigenaufnahme auch

Spuren gesichert, welche im Nachgang zur Auswertung zum Landeskriminalamt MV

geschickt wurden.



Durch die gute Spurensicherung der Beamten des Polizeihauptreviers Demmin, der

erfolgreichen Auswertung der sichergestellten Spuren im LKA M-V und der

intensiven Ermittlungsarbeit der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle

Demmin konnten die drei Diebstähle aufgeklärt werden. Tatverdächtig ist ein

34-jähriger Deutscher, der in Demmin wohnhaft ist. Die polizeilichen

Ermittlungen werden nun abgeschlossen und zur Entscheidung an die

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg abgegeben.



