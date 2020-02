POL-SN: Schlägerei auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend gerieten auf dem Marienplatz vier männliche

Personen in Streit. Dann ging alles sehr schnell, es begann eine kurze aber

heftige Prügelei, bei der alle Personen zu Boden gingen.



Zeugen des Vorfalls versuchten zu schlichten und informierten die Polizei. Bei

Eintreffen der Beamten befanden sich nur noch zwei beteiligte Personen vor Ort.



Bei den Beteiligten handelt es sich um einen deutschen und um einen syrischen

Staatsbürger. Warum die Männer in Streit gerieten, ist Gegenstand der

polizeilichen Ermittlung.



Zur Beweissicherung hat die Kripo Aufnahmen der Bildüberwachung des

Marienplatzes gesichert.



Mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wurden

aufgenommen.



