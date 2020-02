POL-HRO: Zeugenaufruf zu Brandstiftungen in Toitenwinkler Tiefgarage

Rostock (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 06.02., zu Freitag, den 07.02.,

wurden Polizeibeamte gegen 02:40 Uhr zu brennenden Mülltonnen im Stadtteil

Toitenwinkel gerufen. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter drei

Mülltonnen neben dem Gebäude der Volkssolidarität in der Pablo-Picasso-Straße 43

in Brand gesetzt hatten.



Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurden die eingesetzten Beamten durch

Knallgeräusche und Rauchentwicklung auf einen weiteren Brand in der Nähe

aufmerksam. Sie mussten feststellen, dass im Parkhaus Salvador-Allende-Straße

28a mehrere Fahrzeuge in voller Ausdehnung brannten. Die am Folgetag geführten

Ermittlungen der Kriminalpolizei im Zusammenwirken mit einem

Brandursachenermittler ergaben, dass die Fahrzeuge in der Garage vorsätzlich in

Brand gesetzt wurden. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden an fünf

PKW, einem Motorrad und an der Bausubstanz der Garage. Gegenwärtig ist davon

auszugehen, dass beide Ereignisse im Zusammenhang stehen.



Für die ermittelnden Beamten stellen sich folgende Fragen:



1.) Gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können?

Dabei interessiert auch jeweils die Zeit vor und nach der Feststellungszeit

gegen 02:40 Uhr.



2.) Gibt es Geschädigte, die bisher keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen

haben? Es wird gebeten, dass sich die Betreffenden melden und den jeweiligen

Schaden benennen.



3.) Wer hat in der jüngsten Vergangenheit unberechtigte Personen in der

betroffenen Garage festgestellt oder kann Hinweise zu solchen Personen geben?



In diesem Zusammenhang bittet die Rostocker Polizei um Hinweise aus der

Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54,

18057 Rostock, unter der Nummer 0381 / 4916-1616 entgegen sowie jede

Polizeidienststelle oder die Internetwache (www.polizei.mvnet.de).



