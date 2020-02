POL-SN: Schweriner Polizei sucht erneut ein 14-jähriges Mädchen

Schwerin (ots) - Seit gestern Abend wird Angelina Pronskaia vermisst.



Angelina ist auf einer Station der Schweriner Helios-Kliniken untergebracht und

verließ diese in den gestrigen Abendstunden. Seit dem gibt es kein Kontakt mehr

zu ihr.



Die 14-jährige ist ca. 167cm, schlank, hat blonde, ins bräunliche verlaufende

brustlange Haare und ein gepflegtes Äußeres. Sie trägt eine weiße hüftlange

Jacke.



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an die Polizei über den Notruf 110

oder direkt an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224



