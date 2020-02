POL-GÜ: Unbekannte stehlen VW Transporter

Güstrow (ots) - Ein grauer VW T6, geschlossener Kasten, mit dem Kennzeichen

GÜ-S23, wurde in der Nacht zum 14.02.2020 in Güstrow, Am Wall, entwendet. In dem

Fahrzeug befand sich diverses Werkzeug der Marke Dewalt. Der Schaden beträgt

27.000 Euro. Wer etwas verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib

des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter

03843-2660 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



