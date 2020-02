POL-HWI: Verkehrsüberwachung

Wismar (ots) - Im Landkreis Nordwestmecklenburg führten Beamte der

Polizeiinspektion Wismar auch gestern wieder umfangreiche Maßnahmen zur

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. So kontrollierte das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Metelsdorf von 09:00 bis 13:00 Uhr die Einhaltung der

erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf der L01 zwischen Schönberg und

Schwanbeck. Von insgesamt 950 Kraftfahrzeugen waren 38 Fahrer zu schnell

unterwegs. 37 davon müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Den Schnellsten, der

mit 97 km/h unterwegs war, erwartet ein Bußgeldverfahren (1 Punkt und 120 EUR

Geldbuße).



Eine weitere Kontrollstelle richteten die Metelsdorfer Polizisten in der Zeit

von 13:00 bis 21:00 Uhr auf der L02 zwischen Lüdersdorf und der A20 ein. Bei

erlaubten 70 km/h stellten sie insgesamt 81 Tempoverstöße fest. 75 befanden sich

im Verwarn- und 6 im Bußgeldbereich. Der Spitzenwert lag dort bei gemessenen 100

km/h (1 Punkt und 120 EUR Geldbuße). Insgesamt durchfuhren 1424 Fahrzeuge die

Kontrollstelle.



Ebenfalls in der zweiten Tageshälfte überprüften die Autobahnpolizisten die

Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit in Bobitz auf der B 208. Von 79

´gelaserten´ Fahrzeugen hatten 11 Fahrzeugführer das Tempolimit, alle jedoch im

Verwarngeldbereich, überschritten.



Auch der Videowagen der Verkehrsüberwacher war gestern wieder im Einsatz und

dokumentierte mehrere Verkehrsverstöße. Darunter auch ein Gespann, bestehend aus

einem Pkw mit einem Anhänger, das auf der A20 (FR Lübeck) bei Grevesmühlen mit

128 km/h festgestellt wurde. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 240

EUR, 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4520433

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell