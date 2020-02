POL-ANK: Sammlerstücke weg: Diebstahl zweier Motorräder in Ducherow

Ducherow (ots) - In der Zeit vom 11. Februar, gegen 11.00 Uhr, bis zum 13.

Februar 2020, ca. 10.45 Uhr, haben unbekannte Täter von einem Grundstück in

Ducherow zwei hochwertige, voll restaurierte Krafträder gestohlen. Bei den

beiden Oldtimern handelt es sich um eine schwarze BMW R 12 mit dem amtlichen

Kennzeichen OVP-RT2. Die Maschine hat einen Zeitwert von etwa 20.000 Euro. Das

zweite Motorrad ist eine rote Simson AWO im Wert von ca. 7.000 Euro mit dem

amtlichen Kennzeichen OVP-E35.



Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach den beiden Sammlerstücken. Zeugen, die

auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden Motorrädern

machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971

251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4520303

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell