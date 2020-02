POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigen Mädchen aus Schwerin

Schwerin (ots) - Eltern und Polizei suchen die 14-jährige Alva Struck aus

Schwerin. Alva wird seit gestern Abend vermisst.



Auf der Suche nach dem Mädchen wurden die Aufnahmen der Bildüberwachung des

Marienplatzes gesichtet. Hier wurde Alva gegen 18.00 Uhr in Begleitung eines

Freundes festgestellt.



Es liegen weiterhin Erkenntnisse vor, dass beide möglicherweise nach Rostock

unterwegs sind.



Alva trägt derzeit schwarze, schulterlange Haare, sie ist ca. 165cm groß, ist

schlank und mit einer schwarzen Jacke bzw. schwarzer Hose bekleidet.



Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Kindes bitte über den Notruf 110 oder

direkt an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 bzw. per

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



