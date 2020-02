POL-HRO: Räuberische Erpressung in Rostock - Zeugenaufruf

Rostock (ots) -



Am 13.02.2020 kam es gegen 19:00 Uhr vor dem NORMA-Supermarkt im

Krischanweg Alt-Reutershagen zu einer räuberischen Erpressung durch

zwei unbekannte Tatverdächtige.



Nach Angaben der beiden Geschädigten 16-jährigen Deutschen verließen

diese zur Tatzeit den Supermarkt, als sie von den beiden Tätern

angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von

Bargeld aufgefordert wurden. Bargeld in zweistelliger Höhe wurde

erbeutet.

Nach der Tat entfernten sich die Geschädigten und wurden kurz darauf

erneut durch die Täter aufgehalten und ein Geschädigter unter Vorhalt

eines Messers zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert.



Anschließend flüchteten beide Täter mit Fahrrädern in Richtung des

Rahnstädter Weges. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben

bisher ohne Erfolg.



Die Täter wurden durch die Geschädigten wie folgt beschrieben:



Täter 1

- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- Dreitagebart

- normale Statur

- trug eine dunkelgrüne Jacke

- graue Jogginghose

- Mütze mit blau-weiß-roten Querstreifen

- am linken Handrücken tätowiert, vermutlich Spinnweben

- fuhr auf einem älteren Herrenrad -silbern-



Täter 2

- männlich

- ca. 180 cm groß

- ca. 28-30 Jahre alt

- ca.180 cm groß

- Dreitagebart

- normale Statur

- schwarzes Tuch auf Mund und Nase gezogen

- schwarze Jacke

- schwarze Hose

- fuhr auf einem schwarzen Herrenrad



Weitere Hinweise zur Personenbeschreibung liegen derzeit nicht vor.

Ebenso wenig gibt es Hinweise auf eine ausländische Herkunft der

Täter.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im besagten

Zeitraum am Tatort oder in der Nähe des Tatortes Wahrnehmungen

gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Täter oder zur Identität der Täter

geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdiest des Kriminalkommissariats

Rostock unter der Telefonnummer: 0381-4916 1616, die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle

entgegen.



Ronny Steffenhagen

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -



