POL-HRO: Polizei warnt vor neuer Trickbetrugsmasche

Rostock (ots) - Am heutigen Mittag erschienen zwei Tatverdächtige bei einer

80-jährigen Rostockerin im Stadtteil Reutershagen und gaben sich als Dachdecker

aus, die Sturmschäden begutachten wollten.



Im weiteren Verlauf begab sich die Dame mit den beiden Männern ins Haus. Dort

angekommen, begutachteten die Männer unvermittelt alle Räume des Hauses. Im

Nachgang entdeckte die Rostockerin, dass mehrere tausend Euro in einem

Wertgelass entwendet wurden.



Die Rostocker Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser neuen

Betrugsvariante.



