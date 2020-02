POL-HRO: Graffitisprayer in Rostocker Innenstadt festgenommen

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen konnten Beamte der Polizei um ca. 02:30 Uhr

einen Graffitisprayer in der Rostocker Innenstadt festnehmen.



Ein Hinweisgeber hatte zuvor die Beamten gerufen, weil der Beschuldigte sowie

eine weitere Person im Bereich ´Am Strande´ beim Parkhaus mehrere Schriftzüge

auf eine Häuserwand sowie einen Stromkasten von mehreren Seiten gesprayt hatten.

Als die Polizisten dort eintrafen und die beiden Verdächtigen vorfanden, legten

diese gerade eine mitgeführte Tasche im Gebüsch eines nahegelegenen Sportplatzes

ab. Als beide die Polizisten entdeckten, flüchtete einer der Sprayer zu Fuß in

Richtung Stadtmauer. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 21-Jährige

festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige konnte fliehen.



Der Deutsche hatte bei der Festnahme und der anschließenden Durchsuchung auf

Tatgegenstände nur seinen Autoschlüssel dabei. Daraufhin fuhren die Beamten

zusammen mit dem Beschuldigten zu dem dazugehörigen Auto am Stadthafen. Dort

fanden sie die im Gebüsch abgelegte große Tasche, gefüllt mit mehreren

Spraydosen und mit Farbe beschmutzte Kleidungsstücke des Tatverdächtigen. Diese

wurde sichergestellt. Im Wagen befanden sich außerdem mehrere Spraydosenköpfe,

die den Spraydosen zugeordnet werden konnten, sowie ein Liste mit weiteren

möglichen Tatorten für neue Schriftzüge. Die Beamten beschlagnahmten auch dieses

Beweismittel.



Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung durch die Rostocker

Kriminalpolizei ermittelt.



