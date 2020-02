POL-NB: Böllerangriff auf Politikerin - wohl kein politisches Motiv

Barth (ots) - Der mutmaßliche Böllerangriff auf eine FDP-Politikerin und ihre

Tochter vor ihrem Wahlkreisbüro in Barth ist nach derzeitigem Ermittlungsstand

des Staatsschutzes der Kripo Anklam nicht politisch motiviert gewesen.



Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher war am Samstagmittag in Barth unterwegs.

Einer der Jugendlichen soll an verschiedenen Stellen Feuerwerkskörper gezündet

haben - unter anderem auch in Richtung des Hauses, vor dem sich die Politikerin

mit ihrem Kind aufgehalten habe. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Markt

gelaufen.



Am Tag des Vorfalls hatte die Politikerin selbst über soziale Netzwerke den

Vorfall bekanntgegeben. Durch eine Medienanfrage zu den Angaben auf dem

Nachrichtendienst Twitter hat die Polizei am Sonntag von dem Sachverhalt

erfahren. Da zu diesem Zeitpunkt keine Anzeige vorlag, nahmen die Beamten von

Amtswegen eine Anzeige auf. In Zusammenarbeit mit den Beamten des Reviers Barth

und der Kriminalkommissariats-Außenstelle Barth haben die Kripo-Beamten des

Staatsschutzes weitere Ermittlungen getätigt. Inzwischen ist einer der

Jugendlichen aus der Gruppe im Revier erschienen, um zu den Vorkommnissen am

Samstag eine Aussage zu machen. Befragungen weiterer Beteiligter sind ebenfalls

erfolgt.



Der Verdacht einer politisch motivierten Tat hat sich nicht bestätigt.



Unabhängig davon sind Böllerwürfe auf Personen ausdrücklich kein ´dummer

Jungenstreich´. Daher dauern die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer

versuchten gefährlichen Körperverletzung an.



