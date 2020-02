POL-LWL: Autofahrer bei Glätteunfall leicht verletzt

Brüel (ots) - Bei einem Glätteunfall auf einer Gemeindestraße bei Tempzin

(Brüel) ist am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt

worden. Der aus der Region stammende Fahrer war in einer Rechtskurve nach links

von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit seinem Auto gegen einen Baum

geprallt. Dabei wurde das Fahrzeug, das später abgeschleppt werden musste,

erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen

zufolge auf mehrere Tausend Euro beziffert.



