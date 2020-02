POL-HRO: Tatverdächtiger erscheint nach Angriff auf einen Taxifahrer im Polizeirevier

Rostock (ots) - In der heutigen Nacht ereignete sich ein Angriff auf einen

56-jährigen Taxifahrer, nachdem zwei Kunden das Entgelt für die Fahrt nicht

bezahlen wollten.



Der Taxifahrer wurde kurz vor 01:30 Uhr in den Rostocker Stadtteil Groß Klein

gerufen, um zwei Taxigäste und einen Hund abzuholen. Als die beiden Männer

während der Fahrt angaben, lediglich 11 Euro zu besitzen, stoppte der Taxifahrer

unverzüglich und forderte die beiden Insassen auf, die aktuelle Summe von 10,80

Euro zu bezahlen. Dies nutzten die beiden Männer und flüchteten aus dem Taxi.

Der Fahrer verfolgte die Fahrgäste, woraufhin ihm einer entgegenlief. Nach der

Aufforderung, die Männer sollen die Rechnung bezahlen, setzte der fliehende

Fahrgast Pfefferspray ein, ohne jedoch den Fahrer zu treffen. Daraufhin

flüchtete der Tatverdächtige und ließ den Hund zurück.



Der Taxifahrer begab sich dann gemeinsam mit dem Hund zum nächsten

Polizeirevier, wo die Anzeigenaufnahme erfolgte. Der Hund wurde von der

Rostocker Tierrettung in Obhut genommen. Am frühen Morgen erschien dann ein

27-jähriger Rostocker im Polizeirevier und wollte seinen Hund abholen. Der

alkoholisierte und mehrfach polizeilich bekannte Mann wollte sich zum dem

Vorfall vorerst nicht äußern.



Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung und Beförderungserschleichung eingeleitet. Die

Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



