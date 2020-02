POL-SN: Polizei stellt Schläger

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht (01.30 Uhr) kam es am Grünen Tal, Höhe

Aral-Tankstelle, zu einer Körperverletzung.



Laut Zeugenangaben schlug ein Mann ohne erkennbaren Grund einen Passanten nieder

und flüchtete anschließend Richtung Hamburger Allee.



Zeugen informierten die Polizei und nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen

auf. Im Bereich Perleberger Straße wurde der Mann auf der Flucht durch

Polizeibeamte gestellt.



Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen polizeibekannten

Deutschen.



Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber renitent und wurde ins Revier

gebracht.



Dort beruhigte er sich, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2.0

Promille.



Der Geschädigte (42, Deutscher) wurde leicht verletzt und vor Ort durch

Rettungssanitäter versorgt.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4519599

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell