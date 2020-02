POL-HWI: Verkehrsunfälle bei winterlichen Verhältnissen

Wismar (ots) - Heute Morgen, 04:52 Uhr, ereigneten sich im Landkreis

Nordwestmecklenburg mehrere Verkehrsunfälle bei teils glatten Straßen. So verlor

ein 21-Jähriger beim Überholen eines Lkw auf der A 20 (Höhe Zurow) bei glatter

Fahrbahn die Kontrolle über seinen Opel. Der Pkw kam zunächst nach rechts von

der Straße ab, prallte gegen die Außenschutzplanke und kollidierte mit dem Lkw.

Der Autofahrer verletzte sich leicht und kam mit einem RTW ins Krankenhaus. Der

Sachschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt.



Um 05:25 Uhr nahm die Wismarer Polizei einen Verkehrsunfall zwischen Reinstorf

und Warin auf. Dort kam ein 23-jähriger Mann bei Glätte in einer Rechtskurve von

der Straße ab. Er durchfuhr einen Graben und überschlug sich folgend. Der Mann

verletzte sich leicht. Sachschaden ca. 10.000 EUR.



Eine halbe Stunde später prallte ein 32-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf

der A 20 in Höhe Upahl gegen die Mittelschutzplanke. Er konnte sein Fahrzeug

anschließend wieder unter Kontrolle bringen und auf dem Standstreifen anhalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte auch hier eine den winterlichen

Straßenverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit ursächlich gewesen sein. Der

Mann blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an Leitplanke und Fahrzeug betrug ca.

3.000 EUR.



Bereits um 04:25 Uhr des heutigen Tages kam ein Nissan von der Reinstorfer

Straße in Neukloster offenbar aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit

von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer zog sich dabei

leichte Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschaden ca. 10.000 EUR.



