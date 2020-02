POL-HWI: 18-Jähriger fährt gegen einen Baum

Bad Kleinen (ots) - Gestern Morgen, 05:10 Uhr, verlor ein 18-jähriger Autofahrer

die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der L031 zwischen Hoppenrade und Bad

Kleinen. Offenbar geriet sein Ford aufgrund einer den winterlichen

Straßenverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte

gegen einen Straßenbaum. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in

ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war derart stark beschädigt und nicht

mehr fahrbereit. Der Sachschaden belief sich auf ca. 3.500 EUR.



