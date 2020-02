POL-NB: Nachmeldung zum Carportbrand in 17237 Blumenholz Ortsteil Wendfeld

Neubrandenburg (ots) - Wie bereits am 12.02.2020 berichtet, ereignete sich am

11.02.2020 gegen 18:50 Uhr ein Carportbrand in 17237 Blumenholz in der Ortslage

Wendfeld. Die unter dem Carport stehenden Fahrzeuge (u.a. ein PKW und ein

Wohnmobil) wurden bei dem Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden

von ca. 140.000,-EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam es am gestrigen

Nachmittag zum Einsatz eines Brandursachenermittlers. Im Ergebnis der

Untersuchung wurde festgestellt, dass der Brand durch einen technischen Defekt

des unter dem Carport stehenden PKW verursacht wurde.



