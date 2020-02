POL-HST: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Zarrendorf bei Stralsund

Zarrendorf/ Stralsund (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 12.02.2020, kam es gegen

11:30 Uhr im Teschenhäger Weg in Zarrendorf zu einem Zusammenstoß von zwei

Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.



Ein 38-Jähriger überholte mit seinem PKW Volvo einen PKW Mercedes-Benz. Beim

Wiedereinordnen fuhr er auf einen haltenden PKW Skoda auf, der gerade auf ein

Grundstück fahren wollte. Dabei erlitten die beiden Fahrzeugführer leichte

Verletzungen. Im PKW Volvo befand sich ein 2-jähriges Kind, welches wie die

beiden Fahrzeugführer durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund

gebracht wurde. Das Kleinkind war nicht verletzt und konnte nach einer

Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen werden.



Infolge des Zusammenstoßes wurden auch ein Zaun, eine Hecke und ein parkender

PKW beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa

16.000 Euro. Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.



Alle Unfallbeteiligten waren Deutsche und sind im Landkreis Vorpommern-Rügen

wohnhaft.



