POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Verursacher war alkoholisiert

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:15 Uhr im Rostocker Stadtteil

Groß Klein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus der

Rostocker Straßenbahn AG.



Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 67-jähriger Rostocker mit seinem

Fahrzeug links abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden

vorfahrtsberechtigten Bus. Dies führte im weiteren Verlauf zur Kollision beider

Fahrzeuge.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 67-Jährige

alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,68 Promille.



Durch den Zusammenstoß wurden zwei Businsassen leicht verletzt. Sie wurden zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin entstand ein

Sachschaden von 20.000 Euro.



Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Christopher Hahn

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4518660

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell