POL-HWI: Falscher Polizist beleidigt sein potentielles Opfer

Neukloster (ots) - Gestern Morgen erhielt eine Frau aus Neukloster einen

Telefonanruf. Wie bei der Betrugsmasche der ´falschen Polizisten´ üblich,

täuschte der männliche Anrufer seinem potentiellen Opfer vor, von der

Kriminalpolizei Güstrow zu sein und erklärte ihr, dass in ihrer näheren Umgebung

eingebrochen worden sei. Dort, so spann der Betrüger weiter, habe die Polizei

ein Notizbuch des vermeintlichen Täters gefunden, in das dieser den Namen der

Angerufenen notiert hätte. Die Frau reagierte richtig. Sie beendete das

Telefonat kurzerhand, ohne auf den Nepp einzugehen. Kurz darauf meldete der Mann

sich erneut und beschimpfte die Frau als ´Hurentochter´. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein.



Enkeltrick, Gewinnversprechen, Schockanrufe, falsche

Polizisten/Staatsanwälte/Gerichtsvollzieher...... ! Die Erscheinungsformen des

Trickbetruges sind vielfältig. Jeden Tag versuchen Täter mit unterschiedlichsten

Methoden an das Geld potentieller Opfer zu gelangen. Präventive Tipps und

Informationen der Polizei finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4518563

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell