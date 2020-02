POL-GÜ: Umgestürzter Baum auf der Straße sorgt für Verkehrsunfall

Teterow (ots) - Der Sturm hat auf der L37, Höhe Hoppenrade, einen Baum

entwurzelt und der lag nun auf der Straße. Die 30jährige deutsche war am

11.02.2020, gegen 20:50 Uhr, auf der L37 unterwegs und als sie den Baum

wahrgenommen hatte, versuchte sie auszuweichen, aber das reichte nicht. Sie fuhr

gegen den Baum, wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus weiter behandelt

werden. Die Feuerwehr räumte den Baum von der Straße. Bis zur Bergung des Autos

war die Strecke für mehr zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit

5.000 Euro angegeben.



