POL-NB: Frau überweist Betrügern rund 3.500 Euro

PR Ribnitz-Damgarten (ots) - Eine 56-Jährige von der Halbinsel

Fischland-Darß-Zingst hat rund 3.500 Euro an Betrüger überwiesen. Über einen

Zeitraum von etwa vier Wochen wurde die Deutsche mehrfach von vermeintlichen

Franzosen kontaktiert. Sie haben ihr weisgemacht, dass eine angeblich todkranke

Frau ihr ein Vermögen vermachen möchte. Einer der Betrüger gab sich sogar als

eine real existierende Person aus der französischen Finanzwelt aus. Selbst mit

der angeblich Sterbenskranken hatte die Geschädigte vermeintlich direkten

Kontakt.



In mehreren Etappen hat sie dann angebliche Gebühren und Steuern auf

ausländische Konten überwiesen, um das ´Erbe´ ausgezahlt zu bekommen.



Der Frau kamen schließlich Zweifel an der Echtheit der Geschichte auf. Sie

entschied sich zur Anzeige bei der Polizei.



Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen.



Wir weisen erneut ausdrücklich darauf hin, dass solche angeblichen

Erbschaftsgeschichten beliebte Betrugsmaschen sind, um Bürger um ihr Geld zu

bringen. Insbesondere ist Vorsicht geboten, wenn Fremde Geld vermachen wollen

oder auch behaupten, der verstorbene Mann oder die verstorbene Frau habe im

Ausland Geld besessen, welches nun ´vererbt´ werden solle.



Seien Sie zudem wachsam, wenn Geld ins Ausland überwiesen werden soll oder

Summen im Vorfeld einer möglichen Auszahlung gefordert werden.



