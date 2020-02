POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 11.02.2020, 01.37 Uhr: ´Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Brünzow´

Brünzow (ots) - Wie bereits berichtet, kam es in der vergangenen Nacht zu einem

Raub in einer Tankstelle, bei dem eine Mitarbeiterin verletzt wurde. Der Täter,

welcher Bargeld sowie auch Zigaretten erbeutete, ist noch immer unbekannt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, Spuren gesichert, erste

Vernehmungen durchgeführt sowie auch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera

ausgewertet. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter die Bevölkerung nun

um Mithilfe.



- Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß.

- Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit der weißen

Aufschrift ´BROOKLYN 90´ und war mit einer schwarzen Sturmhaube

maskiert.

- Zudem war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie auch

Motorradhandschuhen bekleidet.

- Er trug schwarze Sneakerschuhe mit weißen Sohlen.

- Außerdem trug der Täter einen grünen Rucksack bei sich.

- Der Mann sprach deutsch ohne auffälligen Dialekt.



Hinweise nimmt die Polizei Wolgast unter der 03836-2520, aber auch jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



