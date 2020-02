POL-NB: Einbruch in zwei Pfarrhäuser in Malchin und Schloen

Malchin/Waren (ots) - Am 11.02.2020 wurden in der Polizeiinspektion

Neubrandenburg zwei Einbrüche in Pfarrhäuser angezeigt.



Zum einen ist es in der Nacht vom 10.02.2020 zum 11.02.2020 zu einem Einbruch in

das Pfarrhaus in der Schweriner Straße in Malchin gekommen. Nach bisherigen

Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter durch Übersteigen der ca. zwei Meter

hohen Mauer auf das komplett umfriedete Gelände gelangt und anschließend

gewaltsam in die Büroräume des Pfarrhauses eingebrochen. Die Täter haben eine

hohe dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro

geschätzt.



Zum anderen sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 07.02.2020 bis

11.02.2020 gewaltsam in das Pfarrhaus in der Dorfstraße in 17192 Schloen

eingedrungen und haben in dem Gebäude weitere Türen gewaltsam geöffnet. Die

Täter durchsuchten alle Räume inklusive sämtlicher Schränke augenscheinlich auf

der Suche nach Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter auch hier

eine hohe dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden

wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird ein

Zusammenhang beider Einbrüche geprüft. Zeugen, die auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben

können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224, der

Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.



