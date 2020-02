POL-LWL: Autofahrer bei Karambolage mit Baum schwer verletzt

Eldena (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 zwischen Karstädt und

Eldena ist am Dienstagmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer

war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit seinem PKW

gegen einen Baum geprallt. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Sein

PKW ist durch den Aufprall erheblich beschädigt worden. Im Zuge der

Unfallaufnahme musste die Polizei die B 191 an der Unglücksstelle halbseitig

sperren.



