POL-SN: Verkehrswarnhinweis für den 12.02.2020

Schwerin (ots) - Am morgigen Tag wird es im Bereich der Kreuzung Pampower

Straße/Benno-Völkner-Straße (Hugo-Phohe-Kreuzung) zu Wartungsarbeiten an der

Lichtzeichenanlage kommen.



Ab 09.00 Uhr wird die Anlage außer Betrieb gesetzt, die Geschwindigkeit in

diesem Bereich auf 30km/h reduziert.



Die Wartungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Mittagszeit an.



Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und rücksichtsvolles

Fahren gebeten. Die Vorfahrt an der Kreuzung ist durch Verkehrsschilder

geregelt. Achten sie bitte besonders auf Fußgänger, die die Fahrbahn queren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



